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Медведчук в письме Трампу допустил украинский след в покушении на него

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Председатель движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил кандидату в президенты США Дональду Трампу письмо, в котором указал на возможный украинский след в покушении на последнего. Текст опубликован 16 июля на сайте «Другой Украины».

Политик напомнил, что бывший глава Белого дома в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывал намерение урегулировать украинский кризис. По словам Медведчука, под миром на Украине понимают «потерю власти нацистским режимом» президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, и его «кураторами» из администрации американского лидера США Джо Байдена.

Лидер движения пришел к выводу, что именно из-за этого Трамп стал личным врагом Зеленского, который в результате «не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть президентские выборы».

«Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — заявил он, обращаясь в письме к Трампу.

Кроме того, Медведчук напомнил о заявлениях главы украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о попытках Киева осуществить покушение на президента России Владимира Путина, добавила «Газета.Ru».

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Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до секретной службы.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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