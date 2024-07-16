M-11 «Нева» открыта полностью: дорога из Москвы станет на час быстрее

16 июля президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург. Это Северный обход Твери. Подробности об участке маршрута и о трассе М-11 «Нева» — в материале «Известий».

М-11, Северный обход Твери: открытие, где на карте

Протяженность Северного обхода Твери — чуть более 62 км. Это четырехполосная дорога с разрешенной скоростью движения 130 км/ч. Также на участке есть мост через Волгу, который, как заявляют в «Автодоре», простоит до 100 лет. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки. Теперь весь маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга можно преодолеть по комфортной скоростной дороге без единого светофора, а время в пути сократилось на 30–50 минут.

В настоящее время на участке Северного обхода идет строительство двух просторных многофункциональных зон дорожного сервиса. Помимо заправки авто пользователи смогут отдохнуть после дороги, пообедать в кафе, купить всё необходимое, выгулять питомца, размяться в спортивной зоне или сводить ребенка на детскую площадку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Открывая последний участок трассы М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург, российский лидер Владимир Путин отметил, что сделан еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов. Он напомнил, что с их появлением дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час.

«Здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов «Автодора» — современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева», — сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что надежные дороги являются одним из ключевых условий роста российской экономики. В числе других комплексных и системных задач государства в этой сфере он назвал развитие международных транспортных коридоров «Россия» и Север – Юг.

Трасса М-11 «Нева»: маршрут, максимальная скорость, дублер

Скоростная автомобильная дорога М-11 «Нева» маршрутом Москва – Санкт-Петербург была открыта для движения 27 ноября 2019 года, а отдельные участки трассы открывались для пользования еще с 2014 года.

Общая длина маршрута М-11 — 669 км. Она начинается от Московской кольцевой автодороги (МКАД) и является продолжением Московского скоростного диаметра. В Петербурге М-11 заканчивается у Кольцевой автодороги (КАД), с нее можно свернуть на другую платную дорогу — Западный скоростной диаметр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Максимальная скорость движения — 110–130 км/ч. Количество полос движения варьируется от десяти в Подмосковье до восьми — на подъезде к Санкт-Петербургу и 4–6 — на остальных участках.

На большей части пути М-11 проходит параллельно бесплатной автомобильной дороге М-10 «Россия» того же направления. Трассы пересекаются на 49-м, 58-м, 208-м, 258-м, 334-м и 543-м км. Благодаря удобным транспортным развязкам движение потоков между магистралями можно переключать. Всего на трассе 37 развязок и более 340 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов). Среди крупнейших мостов на трассе — через Волгу в Тверской области (738 м), а также через Мсту (720 м) и Волхов (742 м) в Новгородской области.

Трасса на всей своей протяженности находится в доверительном управлении у ГК «Автодор». Оператором большинства участков М-11 по соглашениям с концессионерами и владельцами является ООО «Объединенные системы сбора платы».

Трасса М-11 «Нева»: тарифы, какой самый дорогой участок

Трасса М-11 «Нева» имеет всего три тарифные зоны: Москва – Солнечногорск (15–58 км), Солнечногорск – Тверь (58–149 км) и Тверь – Санкт-Петербург (208–685 км). Так, путь от Москвы до Солнечногорска является самым дорогим участком. Цена проезда по нему зависит от перечня факторов: времени суток, дня недели, способа оплаты и категории транспортного средства.

Проехать по двум другим участкам можно за 2,4 тыс. рублей в будние и 2,6 тыс. рублей в выходные и праздничные дни. Данная сумма не меняется в зависимости от способа оплаты и времени суток. В «Автодоре» отмечают, что для тех, кто планирует часто совершать поездки по новому участку М-11, предусмотрены абонементы, позволяющие экономить до 30%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поездка на легковом автомобиле с понедельника по четверг от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 в общей сложности обойдется в 3230 рублей. С пятницы по воскресенье стоимость будет дороже на 120 рублей. Водителям грузовых автомобилей за проезд в будние дни придется заплатить двойную сумму — около 6630 рублей, в выходные и праздничные — 7450 рублей.

Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11 вне зависимости от дня недели составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей — для грузовиков.

Отметим, что до открытия последнего участка в Тверской области цена за проезд по всей трассе достигала 3650 рублей для легкового автомобиля в непиковое время без учета скидок за проезд по транспондеру. В то же время сумма для крупногабаритных транспортных средств в часы пик могла превышать 11 тыс. рублей.

Оплатить проезд можно банковской картой, с помощью транспондера или наличными, воспользовавшись услугами кассира-оператора в пункте оплаты. Владельцы транспондеров могут проезжать по выделенным полосам без остановки, нужная сумма спишется со счета автоматически.

Lada Aura: что за автомобиль, первый заезд Путина на М-11

Глава государства Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери на М-11 «Нева» за рулем нового автомобиля Lada Aura.

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля на церемонии открытия движения по всей протяженности Северного обхода Твери на скоростной трассе М-11 «Нева» и обхода Тольятти Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«Хорошая машина», — сообщил после глава государства журналистам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что протестированная машина Путину понравилась.

Предсерийное производство автомобилей Lada Aura стартовало на АвтоВАЗе в конце мая текущего года. Начало серийного производства Lada Aura запланировано на III квартал 2024 года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.