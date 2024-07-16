Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей

Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. руб. для легковых автомобилей и от 6,6 тыс. — для грузовых. Об этом 16 июля рассказал «Автодор».

Цена проезда по М-11, кроме участка с 15-го км по 58-й км, с понедельника по четверг для легковых машин составит 3,23 тыс. рублей, для грузовых — 6,63 тыс. рублей. С пятницы по воскресенье «легковушкам» проезд обойдется в 3,45 тыс. рублей, грузовикам — в 7,45 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Наряду с этим предусмотрены абонементы, позволяющие водителям сэкономить до 30% за проезд по участку.

В госкомпании добавили, что стоимость проезда только по Северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых автомобилей, 970 рублей — для грузовых.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин открыл участок Северного обхода Твери и Тольятти — трассы М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что тем самым в России делается еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять-шесть часов.

1 июля председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания в 2024 году ожидает увеличения доходов от сбора платы за проезд по своей сети автомобильных дорог на 40%. Так, если по итогам 2023 года доходы «Автодора» составили 75,5 млрд рублей, то по итогам текущего года планируется увеличить их до 105 млрд рублей, уточнил он.