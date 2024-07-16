Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после ударов по городу Шебекино и селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом она написала 16 июля в Telegram-канале.

«Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан», — отметила она.

Москалькова напомнила, что ВСУ совершили новые преступления против человечности, обстреляв Шебекино и Новая Таволжанка, при атаке пострадали четыре мирных жителя.

Она также добавила, что 15 июля с помощью беспилотников были обстреляны два населенных пункта в Белгородской области, тяжелые ранения получили трое гражданских.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что примерно 2,5 тыс. жителей Белгородской области в связи с постоянными обстрелами ВСУ в настоящее время проживают в пунктах временного размещения (ПВР), из них 1,5 тыс. — в Белгородской области, остальные в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкессии и Владимире. Еще 100 человек будут отправлены в ПВР в ближайшее время.

До этого, 11 июля, жители Шебекино Белгородской области рассказали подробности обстрела города ВСУ. Местная жительница отметила, что во время происшествия она слышала крики и сильные взрывы, дом трясло.

Другой очевидец рассказал, что услышал взрыв и треск. Он уточнил, что были выбиты окна домов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.