Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекинского округа

Три мирных жителя пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранены три мирных жителя», — сказано в сообщении.

По словам главы региона, снаряд попал в жилой дом, все трое находились в помещении. Один мужчина получил ранение грудной клетки, у другого мужчины было зафиксировано ранение мягких тканей живота. Женщине осколок попал в область лопатки.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь в областной клинической больнице.

Всего в следствие обстрела были зафиксированы три поврежденных частных дома, один из них разрушен до основания прямым прилетом. Кроме того, сообщалось о повреждениях двух легковых автомобилей, отметил Гладков.

Ранее в этот день недалеко от Шебекино в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.

Тогда же поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел со стороны ВСУ из РСЗО, в результате чего были ранены четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребенка.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.