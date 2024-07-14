Водитель пострадал в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Недалеко от Шебекино в Белгородской области дрон-камикадзе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчине оказали помощь медики на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждено восемь квартир. О пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел со стороны ВСУ из РСЗО, в результате ранены четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребенка.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.