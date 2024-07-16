На подстанциях в Москве установят 200 зарядных станций для электромобилей
До конца года на трансформаторных подстанциях, расположенных в жилых кварталах столицы, планируется установить около 200 зарядных станций для электромобилей. «Россети Московский регион» совместно с сервисом «Яндекс Заправки» уже запустили первые 20 ЭЗС, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Воспользоваться электрозарядной станцией может любой владелец машины. Все ЭЗС оснащены разъемами Typе 2 или GB/T AC, что обеспечивает совместимость с большинством электромобилей. В случае необходимости водители могут воспользоваться собственными переходниками для различных типов разъемов.
Максимальная мощность каждой ЭЗС — 22 кВт, для полной зарядки потребуется в среднем пять часов.
В различных сервисах «Яндекса» доступна информация о новых зарядных станциях. Также с их помощью можно запустить зарядную сессию.