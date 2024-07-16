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Главу федерации футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки

CW+: главу федерации футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки
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Фото: commons.wikimedia.org
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Главу Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна и его сына арестовали после финального матча Кубка Америки в США за нападение на сотрудника службы безопасности. Об этом 16 июля сообщил портал CW+.

Задержание произошло незадолго до окончания матча. В социальных сетях распространилось видео, на котором, вероятнее всего, сын главы федерации нападает на женщину, связанную с организацией игры.

Сообщается, что Хесурун вместе с сыном и другими членами семьи хотели выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не пропустили из-за отсутствия аккредитации.

Обоим задержанным предъявлены обвинения. Они предстанут перед судом 22 июля и должны будут внести залог в $2 тыс. каждый. Колумбийская федерации футбола не давала комментариев о случившемся.

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Финал Кубка Америки прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) в ночь на 15 июля. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Колумбии со счетом 1:0 в дополнительное время.

Ранее, 9 июля, капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным выход национальной команды в финал Кубка Америки. По его словам, то, что сделала команда Аргентины, «это безумие».

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