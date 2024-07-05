Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию кризиса на Украине
Экономика
ЦБ готов разобраться с отказами в оформлении полисов ОСАГО
Мир
Финляндия намерена ужесточить правила въезда в страну с 1 сентября
Мир
На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области
Мир
Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах
Мир
Путин рассказал об отношениях России и Турции
Мир
Reuters узнало об отправке главы «Моссада» в Катар для переговоров по Газе
Мир
Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Киевской области
Армия
Российские бойцы подавили минометный расчет ВСУ на артемовском направлении
Мир
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения
Происшествия
Гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ
Происшествия
Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области
Происшествия
Горевшее два дня назад здание в Саранске обрушилось
Общество
В Дагестане суд арестовал на два месяца трех задержанных за подготовку теракта
Общество
Жители Кургана рассказали об отказе администрации делать ремонт после паводков
Мир
СМИ сообщили о пригодности реки Сены для соревнований на ОИ-2024 в Париже

Спортивные выходные с «Известиями»

Уимблдонский турнир, международный ралли-марафон «Шелковый путь», велогонка «Тур де Франс» и другие события
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбол

Winline Летний кубок. Братский кубок

Уже второе лето подряд самые интересные события в межсезонье РПЛ происходят с участием петербургского «Зенита», а также московских «Динамо» и ЦСКА. Они проводят два ярких предсезонных турнира, которые стартовали на этой неделе. В Петербурге «Зенит» в первом матче победил «Сочи» (5:2). Теперь 5 июля южный клуб, вылетевший в прошлом сезоне в первую лигу, встретится с белградской «Црвеной Звездой», а коллектив из Северной столицы примет аргентинский «Тальерес». Завершится турнир на следующей неделе.

А в Москве последние матчи Братского кубка состоятся в ближайшие выходные. В нем принимают участие два белградских клуба. Один из них — ОФК — сыграет с «Динамо». А «Партизан» выйдет на поле против ЦСКА.

5 июля: 13:00, «Црвена Звезда» — «Сочи»; 19:30, «Зенит» — «Тальерес». Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 6 июля, 15:30, «Динамо» — ОФК, стадион «ВТБ Арена» (Москва). 6 июля, 19:30, ЦСКА — «Партизан», стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Ретро-матч Лиги Легенд. Белоруссия — Россия

123

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В последние годы организуемые РФС матчи ветеранов недавнего прошлого стали по популярности сопоставимы с официальными соревнованиями. Теперь подобное мероприятие произойдет в соседней Белоруссии и будет приурочено ко Дню независимости республики. В последний день недели в Минске зрители смогут увидеть таких ветеранов 1990–2000-х годов, как Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Глеб, Сергей Гуренко и многие другие. Тренировать их будут корифеи советского тренерского цеха — Юрий Семин и Валерий Газзаев от России, Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный от Белоруссии.

7 июля, 16:30, Национальный олимпийский стадион «Динамо» (Минск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Уимблдонский турнир. Третий и четвертый круги

Даниил Медведев

Фото: TASS/AP

Самый известный и престижный теннисный турнир стартовал на этой неделе. К ее концу станут известны первые участники четвертьфиналов. Пока же 5 июля россиянин Даниил Медведев в третьем круге (1/16 финала) сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.Сутки спустя на аналогичной стадии свой матч проведет наш Роман Сафиуллин. В женском одиночном разряде нас ждет российское противостояние Людмилы Самсоновой и Анны Калинской. Кроме того, в третьем круге Уимблдона Дарья Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, а Диана Шнайдер — с американкой Эммой Наварро.

5-7 июля, 13:00 – 18:30. «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Уимблдон, Великобритания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

На третий круг: Медведев мучается на траве, а Рублев вылетает
Поражение россиянина от 122-й ракетки мира — пока главная сенсация Уимблдона

Велоспорт

«Тур де Франс». Седьмой, восьмой и девятый этапы

Власов

Фото: Getty Images/Dario Belingheri

К концу недели самая престижная многодневная велогонка приблизится к своему экватору. Из 21 этапа прошло уже шесть, в выходные участники завершат девятый. 5 июля на территории Бургундии они преодолеют 25,3 км между городскими коммунами Нюи-Сен-Жорж и Жевре-Шамбертен. Сутки спустя велогонщики стартуют в Семюр-ан-Осуа, еще одной бургундской коммуне и через 183,1 км остановятся в Коломбе-ле-Дез-Эглиз. А 7 июля проедут 199 км в Труа. Завершится «Тур де Франс» 21 июля в Ницце. Среди участников — россиянин Александр Власов. Пока он занимает 14-е место в общем зачете, но еще будет делать попытки подняться, с целью повторить или превзойти свое достижение двухлетней давности, когда велогонщик финишировал пятым.

5–7 июля, 14:50 (Нюи-Сен-Жорж — Жевре-Шамбертен, Семюр-ан-Осуа — Коломбе-ле-Дез-Эглиз, Труа)

Автоспорт

Ралли-рейд «Шелковый путь», первый, второй и третий этапы

Шелковый путь

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

12-й по счету ралли-рейд «Шелковый путь» стартует в Томске 5 июля и закончится в Улан-Баторе спустя 10 дней. Он состоит из 11 этапов, участники проедут по дорогам Западной Сибири, Монголии и пустыне Гоби. Они преодолеют более 5 тыс. км. Эта многодневная гонка давно стала одной из самых престижных в автоспорте и самым ярким событием на российских трассах. Соревнования пройдут в четырех категория — мотоциклы, внедорожники, квадроциклы и грузовики. Первый этап начнется в Томске. Участники преодолеют около 56 км на грунтовых и песчаных дорогах. Сутки спустя они проедут 618 км и доберутся до Барнаула. А закончится текущая неделя третьим этапом длинной в 351 км, который завершится в Горно-Алтайске. Участие примут 106 экипажей из 13 стран.

5–7 июля, 19:20 (Томск, Томск — Барнаул, Барнаул — Горно-Алтайск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024