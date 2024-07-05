Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Winline Летний кубок. Братский кубок

Уже второе лето подряд самые интересные события в межсезонье РПЛ происходят с участием петербургского «Зенита», а также московских «Динамо» и ЦСКА. Они проводят два ярких предсезонных турнира, которые стартовали на этой неделе. В Петербурге «Зенит» в первом матче победил «Сочи» (5:2). Теперь 5 июля южный клуб, вылетевший в прошлом сезоне в первую лигу, встретится с белградской «Црвеной Звездой», а коллектив из Северной столицы примет аргентинский «Тальерес». Завершится турнир на следующей неделе.

А в Москве последние матчи Братского кубка состоятся в ближайшие выходные. В нем принимают участие два белградских клуба. Один из них — ОФК — сыграет с «Динамо». А «Партизан» выйдет на поле против ЦСКА.

5 июля: 13:00, «Црвена Звезда» — «Сочи»; 19:30, «Зенит» — «Тальерес». Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 6 июля, 15:30, «Динамо» — ОФК, стадион «ВТБ Арена» (Москва). 6 июля, 19:30, ЦСКА — «Партизан», стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Ретро-матч Лиги Легенд. Белоруссия — Россия

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В последние годы организуемые РФС матчи ветеранов недавнего прошлого стали по популярности сопоставимы с официальными соревнованиями. Теперь подобное мероприятие произойдет в соседней Белоруссии и будет приурочено ко Дню независимости республики. В последний день недели в Минске зрители смогут увидеть таких ветеранов 1990–2000-х годов, как Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Глеб, Сергей Гуренко и многие другие. Тренировать их будут корифеи советского тренерского цеха — Юрий Семин и Валерий Газзаев от России, Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный от Белоруссии.

7 июля, 16:30, Национальный олимпийский стадион «Динамо» (Минск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Уимблдонский турнир. Третий и четвертый круги

Фото: TASS/AP

Самый известный и престижный теннисный турнир стартовал на этой неделе. К ее концу станут известны первые участники четвертьфиналов. Пока же 5 июля россиянин Даниил Медведев в третьем круге (1/16 финала) сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.Сутки спустя на аналогичной стадии свой матч проведет наш Роман Сафиуллин. В женском одиночном разряде нас ждет российское противостояние Людмилы Самсоновой и Анны Калинской. Кроме того, в третьем круге Уимблдона Дарья Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, а Диана Шнайдер — с американкой Эммой Наварро.

5-7 июля, 13:00 – 18:30. «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Уимблдон, Великобритания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Велоспорт

«Тур де Франс». Седьмой, восьмой и девятый этапы

Фото: Getty Images/Dario Belingheri

К концу недели самая престижная многодневная велогонка приблизится к своему экватору. Из 21 этапа прошло уже шесть, в выходные участники завершат девятый. 5 июля на территории Бургундии они преодолеют 25,3 км между городскими коммунами Нюи-Сен-Жорж и Жевре-Шамбертен. Сутки спустя велогонщики стартуют в Семюр-ан-Осуа, еще одной бургундской коммуне и через 183,1 км остановятся в Коломбе-ле-Дез-Эглиз. А 7 июля проедут 199 км в Труа. Завершится «Тур де Франс» 21 июля в Ницце. Среди участников — россиянин Александр Власов. Пока он занимает 14-е место в общем зачете, но еще будет делать попытки подняться, с целью повторить или превзойти свое достижение двухлетней давности, когда велогонщик финишировал пятым.

5–7 июля, 14:50 (Нюи-Сен-Жорж — Жевре-Шамбертен, Семюр-ан-Осуа — Коломбе-ле-Дез-Эглиз, Труа)

Автоспорт

Ралли-рейд «Шелковый путь», первый, второй и третий этапы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

12-й по счету ралли-рейд «Шелковый путь» стартует в Томске 5 июля и закончится в Улан-Баторе спустя 10 дней. Он состоит из 11 этапов, участники проедут по дорогам Западной Сибири, Монголии и пустыне Гоби. Они преодолеют более 5 тыс. км. Эта многодневная гонка давно стала одной из самых престижных в автоспорте и самым ярким событием на российских трассах. Соревнования пройдут в четырех категория — мотоциклы, внедорожники, квадроциклы и грузовики. Первый этап начнется в Томске. Участники преодолеют около 56 км на грунтовых и песчаных дорогах. Сутки спустя они проедут 618 км и доберутся до Барнаула. А закончится текущая неделя третьим этапом длинной в 351 км, который завершится в Горно-Алтайске. Участие примут 106 экипажей из 13 стран.

5–7 июля, 19:20 (Томск, Томск — Барнаул, Барнаул — Горно-Алтайск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена»