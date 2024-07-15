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Из-за давки у стадиона финал Кубка Америки начался более чем на час позже

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Начало финала Кубка Америки, в котором встретились сборные Аргентины и Колумбии, в воскресенье, 14 июля, было отложено на час и 20 минут из-за давки у стадиона «Хард Рок» в Майами.

Рядом с ареной собрались болельщики без билетов на игру, которые попытались прорваться на трибуны. Полиция останавливала нарушителей и перекрывала вход на стадион, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сначала игру, которая должна была начаться в 3.00 мск перенесли на полчаса, затем на час, итоговое время задержки составило час и 20 минут.

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Ранее, 9 июля, капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным выход национальной команды в финал Кубка Америки. По его словам, то, что сделала команда Аргентины, — «это безумие».

30 июня на музыкальном фестивале в Британии возник хаос из-за нашествия безбилетников. Сотни людей проникли на фестиваль с поддельными браслетами всего за £50. Они перепрыгнули через ограждения и хлынули на территорию фестиваля, из-за чего пришлось закрыть сцены, а люди запаниковали из-за давки

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