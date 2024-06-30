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На музыкальном фестивале в Британии возник хаос из-за нашествия безбилетников

Daily Mail: масштабный фестиваль в Великобритании погрузился в хаос
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Фото: соцсети
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На масштабном музыкальном фестивале в британском городе Гластонбери царят хаос и давка из-за сотен нелегально проникших на территорию мероприятия людей. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила газета Daily Mail.

«На фестивале в Гластонбери царит хаос: сотни людей проникли на фестиваль с поддельными браслетами всего за £50. Они перепрыгнули через ограждения и хлынули на территорию фестиваля, из-за чего пришлось закрыть сцены, а люди запаниковали из-за давки», ― пишет издание.

Официальные билеты стоят £350, но сотни людей присоединились к форумам в социальных сетях, и всего за £50 фунтов им помогли оказаться на фестивале. Безбилетников встречают на железнодорожной станции Касл-Кэри и выдают браслеты, которые выскользнули из рук людей, уже приехавших на фестиваль, и были изъяты организаторами. После им помогают подняться по лестнице на верх забора, затем люди просто спрыгивают и бегут в сторону сцены.

Как рассказал один из попавших таким образом на фестиваль, сделать это не составило труда.

«Попасть внутрь было до смешного просто. Я присоединился к групповому чату Reddit (сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. — Ред.), в котором было около 300 человек, и все делились советами и контактными данными людей, которые могут помочь вам», — рассказал Daily Mail один из успешно пробравшихся людей.

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В марте в Иране при празднованиях на фестивале огня пострадало более 3 тыс. человек. Праздник Чахаршанбе-Сури, известный также как «Красная среда», отмечается в преддверии иранского Нового года — Ноуруза, который встречают 21 марта. Обычно во время празднования Чахаршанбе-Сури люди получают травмы, прыгая через костер (это традиция) и нарушая правила пользования пиротехникой.

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