Месси назвал выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки невероятным

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси во вторник, 9 июля, назвал невероятным выход национальной команды в финал Кубка Америки.

«То, что сделала эта команда, то, что делает команда Аргентины, — это безумие. Невероятно, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал», — приводит его слова ESPN.

По словам спортсмена, сам турнир был сложным: плохое покрытие на стадионе, высокая температура воздуха и сильные соперники. Факт того, что команде удалось пройти в финал, нужно ценить и отмечать, добавил Месси.

9 июля сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0. Встреча произошла в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Мячи в команде победителей забили Хулиан Альварес и Месси.

Кубок Америки проходит в США, турнир представляет собой континентальное первенство среди южноамериканских сборных. С 1993 года в него также стали приглашать команды из Северной и Центральной Америки, а также из Азии.

9 июля сообщалось, что сборная Испании обыграла команду Франции и стала первым финалистом Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене и закончилась со счетом 2:1. На девятой минуте счет матча открыл Рандаль Коло Муани. Сборная Испании на 21-й минуте ответила голом Ламина Ямаля. На 25-й минуте победный гол забил Дани Ольмо.