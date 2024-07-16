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Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Действующий президент США Джо Байден готов провести еще одни дебаты со своим главным оппонентом в предвыборной гонке, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, в сентябре. Об этом 16 июня он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Мы собирались провести еще одни дебаты. <...> Я собираюсь поучаствовать с ним в дебатах тогда, когда мы договорились об этом, — в сентябре», — сказал он.

Байден также отметил, что больше не собирается «показывать себя на том же уровне», отвечая на вопрос о его выступлении на прошлых дебатах.

«Я участвовал в 22 крупных мероприятиях, встречался с тысячами людей, собирал огромные толпы. Многое происходит. Я на коне. Что я делаю, так это выхожу на улицу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны конспекты. Мне не нужен суфлер — я могу выйти и ответить на любые вопросы сам», — заявил американский лидер.

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27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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