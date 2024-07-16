Журналист Такер Карлсон заявил о победе Дональда Трампа на выборах

Экс-глава и кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил на выборах. Такое заявление 15 июля сделал американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале.

«Давайте будем честными, Трамп только что победил. Он выиграл. Он не только пережил покушение, но он встал <...> повернулся лицом к толпе, поднял руку и крикнул: «Боритесь, боритесь, боритесь!» Вот и всё. Делая это, ты побеждаешь», — сообщил он.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии. После этого были опубликованы кадры его первого появления на публике после покушения на этом самом съезде.