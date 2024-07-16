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Группировка войск «Восток» сорвала усиление ВСУ в районе Левадного и Чаривного

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцы группировки войск «Восток» смогли остановить попытки укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Левадного и Чаривного. Об этом 16 июля ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», — сказал он.

Кроме того, артиллерия и тяжелые минометные системы смогли поразить опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

В пресс-центре также уточнили, что за сутки группировка войск нейтрализовала и уничтожила до 125 единиц живой силы, бронетранспортер M113, две буксируемые гаубицы FH-70, орудие Д-20, две единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта боепитания противника.

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Ранее в этот день МО РФ сообщило, что расчет РСЗО «Град» поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ., что позволяет поддерживать штурмы группировки войск «Центр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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