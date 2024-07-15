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Расчет РСЗО «Град» поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Минобороны 15 июля показало фрагмент боевой работы артиллеристов.

Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения большого количества личного состава и техники ВСУ, расчет БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции более 15 км.

Командир боевой машины с позывным Назар добавил, что у ВСУ почти не осталось военной техники. Недавно артиллеристы охотились за единственным БМП, но в основном их цели теперь — живая сила противника. Хотя ранее работали по замаскированным гаубицам, пушками, иногда — по РСЗО.

«Залп закрывает достаточно большую площадь, поэтому ее [систему «Град»], наверное, боятся. Отрабатываем и полностью, а бывает 5–10 штук [снарядов] хватает, чтобы поразить цель», — добавил Назар.

Нанесение расчетами РСЗО «Град» массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые действия подразделений группировки войск «Центр». Особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.

По словам командира отделения реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс, развитие беспилотников исключает возможность простаивания на огневой позиции. Нужно двигаться, уходить оперативно.

«Адреналин всегда есть. Не боится только дурак. А за свою и жизнь товарищей ты отвечаешь, так что сразу извещаешь всех, если замечаешь что-то в небе, а командир принимает меры», — признался Берс.

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8 июля Минобороны показало, как расчеты РСЗО «Град» артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ.

7 июля оборонное ведомство сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, российские военные сразу перевели машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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