Новым официальным представителем МИД Украины стал Георгий Тихий

Георгий Тихий был назначен официальным представителем министерства иностранных дел Украины. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины назначило нового представителя. Им стал Георгий Тихий», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что ранее Тихий работал редактором, корреспондентом и продюсером. С 2019 года занимал должность пресс-секретаря вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции, а после стал советником по коммуникациям главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Предыдущий официальный представитель МИД Украины Олег Николенко объявил о своей отставке 8 марта. С 11 марта 2024 года назначен генеральным консулом Украины в канадском Торонто.