Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорные пункты ВСУ в зоне СВО

Расчет артиллеристов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны.

Отмечается, что расчет РСЗО «Ураган» выполняет огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

Как указали в военном ведомстве, оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет «Урагана» разворачивает реактивную систему на новой огневой позиции, выполняет прицеливание по заранее разведанным координатам и производит залп. Наблюдение и корректировка огня осуществляется расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Налаженное оперативное взаимодействие реактивщиков и операторов дронов позволяет оперативно поражать разведанные цели при минимальном расходе боеприпасов на различных расстояниях.

Подтвержденным результатом боевой работы расчета РСЗО «Ураган» морпехов Северного флота стало уничтожение опорных пунктов украинских боевиков на правом берегу Днепра, добавили в Минобороны.

Ранее, 15 июля, МО РФ показало, как ВС РФ выявили и уничтожили замаскированную украинскую гаубицу в ДНР. По информации источника «Известий», по позиции британской техники был незамедлительно нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате были полностью уничтожены сама гаубица ВСУ, боекомплект к ней, а также пять бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».