Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан призвал Евросовет восстановить дипотношения с Россией
Мир
Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США
Общество
В МЧС сообщили об участии более 500 спасателей в ликвидации пожаров в Крыму
Общество
В РФ упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам
Общество
Скорость электросамокатов в Москве ограничат до 20 км/час
Мир
Выдвижение Вэнса на пост вице-президента США назвали катастрофой для Украины
Мир
Москва остается главным торговым партнером Еревана
Происшествия
Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе
Общество
В Приморском крае задержали еще шесть участников банды Ясина
Мир
Республиканцы пообещали американцам предотвратить третью мировую войну
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +32 градусов в Москве 16 июля
Происшествия
В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство
Армия
Расчеты МТ-12 «Рапира» уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ
Общество
Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Общество
Самостоятельные туристы выбирают этим летом Турцию, Краснодарский край, Грузию и Китай
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
Сюжет:

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорные пункты ВСУ в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет артиллеристов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны.

Отмечается, что расчет РСЗО «Ураган» выполняет огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

Как указали в военном ведомстве, оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет «Урагана» разворачивает реактивную систему на новой огневой позиции, выполняет прицеливание по заранее разведанным координатам и производит залп. Наблюдение и корректировка огня осуществляется расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Налаженное оперативное взаимодействие реактивщиков и операторов дронов позволяет оперативно поражать разведанные цели при минимальном расходе боеприпасов на различных расстояниях.

Подтвержденным результатом боевой работы расчета РСЗО «Ураган» морпехов Северного флота стало уничтожение опорных пунктов украинских боевиков на правом берегу Днепра, добавили в Минобороны.

Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
В Киеве обостряется новый конфликт между гражданским и военным руководством

Ранее, 15 июля, МО РФ показало, как ВС РФ выявили и уничтожили замаскированную украинскую гаубицу в ДНР. По информации источника «Известий», по позиции британской техники был незамедлительно нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате были полностью уничтожены сама гаубица ВСУ, боекомплект к ней, а также пять бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024