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ВС РФ выявили и уничтожили замаскированную украинскую гаубицу в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы (ВС) России выявили и уничтожили ракетным ударом 105-мм гаубицу L119 украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео боевой работы российских военных 15 июля публикуют «Известия».

Хорошо спрятанную позицию гаубицы Вооруженных сил Украины выявили в районе населенного пункта Дальнее российские разведчики.

По информации источника «Известий», по позиции британской техники был незамедлительно нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате были полностью уничтожены сама гаубица ВСУ, боекомплект к ней, а также пять бойцов.

На кадрах можно увидеть момент обнаружения гаубицы в лесополосе и ее дальнейшего уничтожения прямым попаданием реактивного снаряда.

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Ранее, 11 июля, военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» российской группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ, который находился в полуразрушенном здании на авдеевском направлении. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».

До этого, 8 июля, расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Центральной группировки войск уничтожили гаубицу М777 ВСУ производства США. Старший наводчик батареи подчеркнул, что таким образом будет уничтожена любая присланная Западом техника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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