Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в полуразрушенном здании на авдеевском направлении. Минобороны 11 июля предоставило фрагмент видеозаписи боевой работы артиллеристов.

Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, артиллеристы ВС РФ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт противника, замаскированный в одном из полуразрушенных зданий.

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30». Завершив боевую работу, военнослужащие замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

Номер расчета с позывным Два-ноль-два рассказал, что маскировка — одна из основных задач расчета. Дронов противника очень много, могут обнаружить расположение орудия, что приведет к атаке беспилотниками, а порой и прилету ракеты.

«Одиннадцать дронов как-то в один день сбили. Не дали пробить броню орудия», — поделился боец.

Его поддержал и коллега — механик-водитель боевой машины с позывным Карим. По его словам, чем лучше маскировка, тем меньше передвижений.

«В такую ясную погоду работаем интенсивно — 20–25 снарядов в день выпускаем», — добавил Карим.

8 июля стало известно о том, что расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М777 ВСУ производства США на авдеевском направлении. Старший наводчик с позывным Велик заметил: сколько бы Запад ни старался прислать своей техники украинским националистам, она будет уничтожена.

10 июля российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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