Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации
Сюжет:

Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» 10 июля рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

«То есть мы также поднимаем БПЛА Mavic, смотрим перемещения врага, где у них ключевые огневые точки — это пулеметы, снайпер. Отрабатываем их. Полностью даем возможность пройти пехоте без потерь», — рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю оператор БПЛА коптерного типа с позывным Кот.

Он пояснил, почему БПЛА намного лучше, чем, к примеру, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) или гранатометный взвод (ГРВ).

«Соответственно, ПТУР не видит перед собой цели, он также от нас работает, а мы всё видим и всё поражаем. Это современная технология», — добавил Кот.

Оператор FPV-дрона командир отделения с позывным Кабан признался, что поначалу осваивать новую технику было тяжело.

«Погружаешься в очки, другой мир — и летишь, не видишь, что вокруг тебя происходит. Ты видишь только «птицу» и куда ты летишь. Тут и руки должны быть развиты, и моторика, и вестибулярный аппарат, чтобы не упасть, не потеряться», — рассказал Кабан.

Дрон против дрона: как развиваются беспилотные перехватчики
Разработаны аппараты для уничтожения воздушных и морских целей

5 июля Минобороны РФ показало, как военнослужащие отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Русские ястребы» в составе Южной группировки войск сорвали очередную попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. «Русские ястребы» используют многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу «Скорпион-М1», с помощью которой скрытно доставляют полезную нагрузку до выявленной цели и выполняют дистанционный подрыв.

8 июля стало известно о том, как расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ производства США на авдеевском направлении. Старший наводчик с позывным Велик заметил: сколько бы Запад ни старался прислать своей техники украинским националистам, она будет уничтожена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024