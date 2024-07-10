Российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» 10 июля рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

«То есть мы также поднимаем БПЛА Mavic, смотрим перемещения врага, где у них ключевые огневые точки — это пулеметы, снайпер. Отрабатываем их. Полностью даем возможность пройти пехоте без потерь», — рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю оператор БПЛА коптерного типа с позывным Кот.

Он пояснил, почему БПЛА намного лучше, чем, к примеру, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) или гранатометный взвод (ГРВ).

«Соответственно, ПТУР не видит перед собой цели, он также от нас работает, а мы всё видим и всё поражаем. Это современная технология», — добавил Кот.

Оператор FPV-дрона командир отделения с позывным Кабан признался, что поначалу осваивать новую технику было тяжело.

«Погружаешься в очки, другой мир — и летишь, не видишь, что вокруг тебя происходит. Ты видишь только «птицу» и куда ты летишь. Тут и руки должны быть развиты, и моторика, и вестибулярный аппарат, чтобы не упасть, не потеряться», — рассказал Кабан.

5 июля Минобороны РФ показало, как военнослужащие отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Русские ястребы» в составе Южной группировки войск сорвали очередную попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. «Русские ястребы» используют многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу «Скорпион-М1», с помощью которой скрытно доставляют полезную нагрузку до выявленной цели и выполняют дистанционный подрыв.

8 июля стало известно о том, как расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ производства США на авдеевском направлении. Старший наводчик с позывным Велик заметил: сколько бы Запад ни старался прислать своей техники украинским националистам, она будет уничтожена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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