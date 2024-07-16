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В РФ упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия планирует упростить спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), соответствующие документы изучили «Известия». Так, частный пользователь или транспортная компания будет иметь возможность купить гаджет для подключения, установить его на машину, на самолет или на крышу вагона и использовать его как мобильный роутер (наподобие терминалов Starlink Илона Маска в странах, где они работают), рассказали «Известиям» эксперты.

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В документах ГКРЧ отмечается, что для разработки, производства и применения в России терминалов негеостационарных систем комиссия намерена выделить «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше). Уточняется, что для работы на них спутникового оборудования разрешения будут не нужны.

Данное оборудование возможно будет приобрести в обычном магазине электроники и установить не только на транспорте, но и стационарно для использования его в качестве обычного роутера для раздачи интернета, объяснил один из участников рынка связи.

Кроме того, ГКРЧ намерена рассмотреть вопрос о возможном выделении частотных ресурсов для земных станций, которые работают через космические аппараты на негеостационарной орбите, подтвердили в Минцифры.

«Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет», — считают в ведомстве.

Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил «Известиям», что улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров является ключевой задачей для компании.

«Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы как в пассажирском комплексе, так и для грузоперевозок по всей территории России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы планируем начать в 2025 году, — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будь как дома, спутник: пассажирам упростят доступ к сверхбыстрому интернету

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