Будь как дома, спутник: пассажирам упростят доступ к сверхбыстрому интернету

Доступ к сверхбыстрому спутниковому интернету сможет получить любой человек, находящийся в поезде, самолете или автомобиле. Его будут предоставлять операторы новых спутниковых систем на негеостационарных орбитах . Госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании планирует дать доступ к диапазонам неопределенному кругу лиц, узнали «Известия». Частный пользователь или транспортная компания сможет купить гаджет для подключения, установить его на машину, на самолет или на крышу вагона и пользоваться им как мобильным роутером (аналогично терминалам Starlink Илона Маска в странах, где они работают), отмечают эксперты.

Небесная регламентация

Государство намерено упростить спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам . Это следует из материалов Госкомисии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которого намечено на конец июля. С документами ознакомились «Известия».

Речь в них идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. В зависимости от высоты орбиты такие системы могут насчитывать от нескольких единиц до сотен и даже тысяч космических аппаратов и обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет . Самая известная зарубежная система такого рода — Starlink Илона Маска. Но речь идет именно о российских системах, строительство которых только начинается , следует из документов ГКРЧ.

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Для разработки, производства и применения в РФ терминалов негеостационарных систем комиссия планирует выделить «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше) , говорится в материалах ГКРЧ. Для работы на них спутникового оборудования не потребуется разрешений , указано в документах.

Такое оборудование можно будет купить в обычном магазине электроники и установить не только на транспорте, но и стационарно, чтобы использовать как обычный роутер для раздачи интернета , объяснил один из участников рынка связи. Получение разрешения на использование частот для отдельно стоящей спутниковой станции может занимать до полугода, а стоимость процедуры могла бы быть сопоставима с ценой самого терминала: это несколько десятков тысяч рублей, полагает один из специалистов по частному планированию.

ГКРЧ планирует рассмотреть вопрос о возможном выделении частотных ресурсов для земных станций, работающих через космические аппараты на негеостационарной орбите , подтвердили в Минцифры.

— Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет , — считают в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Известия» также направили запрос в «Роскосмос».

Пользователи и операторы должны следовать определенным правилам эксплуатации спутниковых систем , также говорится в материалах ГКРЧ. Например, весь трафик, формируемый любыми типами абонентских терминалов, должен проходить через станцию сопряжения, находящуюся на территории РФ . Устройства не должны использоваться при взлете и посадке воздушных судов. Естественно, такие девайсы не должны создавать помехи другой радиоэлектронике.

Спутниковые группировки на негеостационарных орбитах (НГСО) набирают обороты по всему миру , отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, спрос на земные спутниковые станции, находящиеся в движении (Earth Stations in Motion, ESIM), растет прежде всего со стороны авиационных и морских заказчиков . Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23), которую Международный союз электросвязи (МСЭ) провел в конце прошлого года в Дубае, приняла Резолюцию 123, регламентирующую использование абонентского спутникового оборудования в движении при работе через спутники на НГСО , рассказал эксперт.

Это создает основу для действительно массового рынка услуг спутникового широкополосного доступа в интернет на всех видах транспорта , так как решение ГКРЧ избавит провайдеров услуг и пользователей от оформления разрешений на использование радиочастот — весьма длительной и непростой бюрократической процедуры, полагает он.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Решение ГКРЧ касается любых российских спутниковых группировок на НГСО, хотя в качестве примеров в документе приведены только три: «Экспресс-РВ» (четыре спутника на высокоэллиптической орбите) и СКИФ (12 космических аппаратов на средней орбите), а также «Рассвет» (около 737 спутников на низкой орбите).

— Хочется надеяться, что поименование отдельных НГСО-группировок не помешает в развитии другим российским космическим проектам , включая «Гонец.МКА» (40 малых космических аппаратов на низкой орбите, совместный проект «Спутниковой системы «Гонец» и АО «ОКБ Пятое поколение»), SR net (672 спутника на низкой орбите для услуг ШПД, которые намерен запустить отечественный холдинг SR Space), а также инициативе ООО «Газпром СПКА» по выводу на орбиту низкоорбитальной ШПД-группировки из 78 спутников, — отметил эксперт.

По космическому счету

Запрос на развитие интернет-доступа на транспорте действительно существует. В мае этого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в 2028-м все россияне смогут пользоваться интернетом на борту самолетов. Обеспечить доступ могли бы отечественные группировки НГСО-спутников , отмечали тогда эксперты.

Также в мае РЖД и компания «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых технологий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров — ключевая задача. Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы как в пассажирском комплексе, так и для грузоперевозок по всей территории России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы планируем начать в 2025 году , — пояснил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Сервис широкополосной передачи данных позволит до 10 раз увеличить их скорость (с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал) и существенно снизить задержку передачи данных (с 700 мс до 70 мс), также сообщило РЖД.

— Принятие проекта решения ГКРЧ в представленной редакции, на наш взгляд, создаст необходимые условия для активной цифровизации транспортной отрасли через широкое внедрение спутниковой связи, что позволит участникам рынка реализовать намеченные проекты, а стране — утвердить лидирующие позиции в создании спутниковых сетей , — считают в компании «Бюро 1440», разрабатывающей группировку низкоорбитальных спутников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Компания работает над вопросами интеграции абонентских терминалов в железнодорожные составы, воздушные и морские суда, отметили в «Бюро 1440».

Проект решения ГКРЧ — последовательный шаг российских властей по подготовке к развертыванию российских группировок спутниковой связи на НГСО , отметил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Ранее ГКРЧ уже выпустило регламенты работы для стационарных приемо-передающих интернет-устройств (технология VSAT), напоминает он.

— Но для низкоорбитальных систем, только создающихся в России, в том числе для устройств, которыми будут пользоваться их абоненты, пока нет нормативной базы. Так что проект решения ГКРЧ — очень важный задел на будущее , — считает эксперт.

Наличие четко сформулированных требований даст операторам подобных систем и производителям оборудования время для адаптации своих продуктов и услуг, отметил он.