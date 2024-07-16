Будь как дома, спутник: пассажирам упростят доступ к сверхбыстрому интернету
Доступ к сверхбыстрому спутниковому интернету сможет получить любой человек, находящийся в поезде, самолете или автомобиле. Его будут предоставлять операторы новых спутниковых систем на негеостационарных орбитах. Госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании планирует дать доступ к диапазонам неопределенному кругу лиц, узнали «Известия». Частный пользователь или транспортная компания сможет купить гаджет для подключения, установить его на машину, на самолет или на крышу вагона и пользоваться им как мобильным роутером (аналогично терминалам Starlink Илона Маска в странах, где они работают), отмечают эксперты.
Небесная регламентация
Государство намерено упростить спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам. Это следует из материалов Госкомисии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которого намечено на конец июля. С документами ознакомились «Известия».
Речь в них идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. В зависимости от высоты орбиты такие системы могут насчитывать от нескольких единиц до сотен и даже тысяч космических аппаратов и обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет. Самая известная зарубежная система такого рода — Starlink Илона Маска. Но речь идет именно о российских системах, строительство которых только начинается, следует из документов ГКРЧ.
Для разработки, производства и применения в РФ терминалов негеостационарных систем комиссия планирует выделить «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше), говорится в материалах ГКРЧ. Для работы на них спутникового оборудования не потребуется разрешений, указано в документах.
Такое оборудование можно будет купить в обычном магазине электроники и установить не только на транспорте, но и стационарно, чтобы использовать как обычный роутер для раздачи интернета, объяснил один из участников рынка связи. Получение разрешения на использование частот для отдельно стоящей спутниковой станции может занимать до полугода, а стоимость процедуры могла бы быть сопоставима с ценой самого терминала: это несколько десятков тысяч рублей, полагает один из специалистов по частному планированию.
ГКРЧ планирует рассмотреть вопрос о возможном выделении частотных ресурсов для земных станций, работающих через космические аппараты на негеостационарной орбите, подтвердили в Минцифры.
— Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет, — считают в ведомстве.
«Известия» также направили запрос в «Роскосмос».
Пользователи и операторы должны следовать определенным правилам эксплуатации спутниковых систем, также говорится в материалах ГКРЧ. Например, весь трафик, формируемый любыми типами абонентских терминалов, должен проходить через станцию сопряжения, находящуюся на территории РФ. Устройства не должны использоваться при взлете и посадке воздушных судов. Естественно, такие девайсы не должны создавать помехи другой радиоэлектронике.
Спутниковые группировки на негеостационарных орбитах (НГСО) набирают обороты по всему миру, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, спрос на земные спутниковые станции, находящиеся в движении (Earth Stations in Motion, ESIM), растет прежде всего со стороны авиационных и морских заказчиков. Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23), которую Международный союз электросвязи (МСЭ) провел в конце прошлого года в Дубае, приняла Резолюцию 123, регламентирующую использование абонентского спутникового оборудования в движении при работе через спутники на НГСО, рассказал эксперт.
Это создает основу для действительно массового рынка услуг спутникового широкополосного доступа в интернет на всех видах транспорта, так как решение ГКРЧ избавит провайдеров услуг и пользователей от оформления разрешений на использование радиочастот — весьма длительной и непростой бюрократической процедуры, полагает он.
Решение ГКРЧ касается любых российских спутниковых группировок на НГСО, хотя в качестве примеров в документе приведены только три: «Экспресс-РВ» (четыре спутника на высокоэллиптической орбите) и СКИФ (12 космических аппаратов на средней орбите), а также «Рассвет» (около 737 спутников на низкой орбите).
— Хочется надеяться, что поименование отдельных НГСО-группировок не помешает в развитии другим российским космическим проектам, включая «Гонец.МКА» (40 малых космических аппаратов на низкой орбите, совместный проект «Спутниковой системы «Гонец» и АО «ОКБ Пятое поколение»), SR net (672 спутника на низкой орбите для услуг ШПД, которые намерен запустить отечественный холдинг SR Space), а также инициативе ООО «Газпром СПКА» по выводу на орбиту низкоорбитальной ШПД-группировки из 78 спутников, — отметил эксперт.
По космическому счету
Запрос на развитие интернет-доступа на транспорте действительно существует. В мае этого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в 2028-м все россияне смогут пользоваться интернетом на борту самолетов. Обеспечить доступ могли бы отечественные группировки НГСО-спутников, отмечали тогда эксперты.
Также в мае РЖД и компания «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых технологий.
— Улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров — ключевая задача. Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы как в пассажирском комплексе, так и для грузоперевозок по всей территории России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы планируем начать в 2025 году, — пояснил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин.
Сервис широкополосной передачи данных позволит до 10 раз увеличить их скорость (с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал) и существенно снизить задержку передачи данных (с 700 мс до 70 мс), также сообщило РЖД.
— Принятие проекта решения ГКРЧ в представленной редакции, на наш взгляд, создаст необходимые условия для активной цифровизации транспортной отрасли через широкое внедрение спутниковой связи, что позволит участникам рынка реализовать намеченные проекты, а стране — утвердить лидирующие позиции в создании спутниковых сетей, — считают в компании «Бюро 1440», разрабатывающей группировку низкоорбитальных спутников.
Компания работает над вопросами интеграции абонентских терминалов в железнодорожные составы, воздушные и морские суда, отметили в «Бюро 1440».
Проект решения ГКРЧ — последовательный шаг российских властей по подготовке к развертыванию российских группировок спутниковой связи на НГСО, отметил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Ранее ГКРЧ уже выпустило регламенты работы для стационарных приемо-передающих интернет-устройств (технология VSAT), напоминает он.
— Но для низкоорбитальных систем, только создающихся в России, в том числе для устройств, которыми будут пользоваться их абоненты, пока нет нормативной базы. Так что проект решения ГКРЧ — очень важный задел на будущее, — считает эксперт.
Наличие четко сформулированных требований даст операторам подобных систем и производителям оборудования время для адаптации своих продуктов и услуг, отметил он.
Для конечного пользователя упрощение доступа к частотам для спутниковой связи — важное изменение, государство действительно создает важный задел на будущее, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Безусловно, быстрый мобильный интернет нужен и востребован пассажирами самолетов, поездов, водителями и пассажирами автотраспорта. Оснащение транспортных средств доступом к современному спутниковому интернету сделает поездки комфортнее и безопаснее, заключил эксперт.