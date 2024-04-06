 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Ребенок погиб и 10 человек пострадали при вооруженной драке в Турции
Общество
Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное
Мир
ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Мир
МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о «Крокусе»
Общество
Жители подтопленного Орска рассказали «Известиям» о ситуации в городе
Мир
В Латвии возродят заложенный при Александре III военный порт
Мир
Политолог призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля
Мир
Певица Мадонна ответила подавшим на нее в суд фанатам
Мир
Адвокат УПЦ составил доклад на 250 страниц с доказательствами нападений на церковь
Мир
Политолог объяснил решение Турции приостановить участие в ДОВСЕ
Общество
В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Политика
МИД назвал встречу Армения – США – ЕС попыткой втянуть Кавказ в противостояние
Общество
Суд назначил замглавы по IT «Сирены-Трэвел» запрет определенных действий
Общество
Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
Мир
Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг
Мир
На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкомате
/

Улучшение координации: провайдеров обяжут согласовывать монтаж сетей связи с УК

Новые правила предложили в Минцифры
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минцифры предлагает ввести новые правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями в многоквартирных домах. УК будет согласовывать проекты и акты монтажа сетей, а также сроки проведения работ. «Известия» узнали, кому выгодна инициатива.

Связь по договоренности

Внедрить новые правила предлагают с 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 2 апреля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из сводного отчета к пакету документов следует, что инициатива затронет более 5 тыс. российских операторов связи и свыше 900 тыс. управляющих компаний. Затраты субъектов регулирования на соблюдение требований за шесть лет составят от 300 млн до 3 млрд рублей.

Согласно новым нормам, произвести монтаж сетей связи оператор может на основании заявки на подключение от собственника жилья в многоквартирном доме или съемщика. Перед подключением провайдер должен провести предпроектные изыскания, ознакомившись с технической документацией на дом, предоставленной управляющей компанией.

Сетевой кабель с разъемом
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На основе результатов предпроектных изысканий оператору необходимо подготовить проект монтажа сетей связи с учетом типовых требований к подобным работам. Он должен включать в себя пояснительную записку, схемы монтажа сетей связи и схемы электроснабжения.

Составленные документы передаются в УК на согласование. Окончательное решение компания должна принять в течение 10 рабочих дней. Оператору могут отказать в установке или обновлении оборудования, если дом признан аварийным или если в здании запланирован капремонт, проведение которого несовместимо с монтажом сетей.

Частотная занятость: операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз
Как рост расходов компаний скажется на абонентах

На основании одобренного проекта провайдером готовится уведомление о проведении работ по монтажу сетей. Оно должно включать в себя перечень планируемых работ, сроки их проведения, список лиц, которым требуется допуск в дом, а также данные о подрядчике.

Проект постановления дополняет закон о недискриминационном доступе операторов в дома, одобренный Совфедом 3 апреля. В настоящий момент проводится публичное обсуждение инициативы.

Правилами устанавливаются единые условия взаимоотношений УК и операторов связи, пояснили «Известиям» в Минцифры РФ.

— Ранее они утверждались соглашением сторон в договоре. Теперь все существенные моменты прописаны в проекте постановления, в том числе и сроки согласования проекта монтажа сетей связи, и подписание актов на их монтаж, — объяснили в министерстве. У сторон не возникнут дополнительные расходы, поскольку инициатива не вводит новых требований в этой части, добавили в Минцифры. Не повлияет принятие проекта и на стоимость оказания услуг связи жильцам.

— Кроме того, не стоит забывать о том, что операторы связи будут монтировать сети связи без взимания платы, — подчеркнули в министерстве.

Взгляд рынка

Предложенные Минцифры правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями необходимы, чтобы обеспечить единые условия размещения и своевременного обновления телеком-инфраструктуры в домах, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Утверждение этих правил правительством РФ приведет к повышению конкуренции на рынке услуг фиксированной связи и положительно повлияет на их стоимость для абонентов, — считает оператор.

В «Ростелекоме», в свою очередь, заявили об активном участии в обсуждении документа. В пресс-службе компании напомнили, что провайдер является последовательным сторонником недискриминационного доступа операторов в многоквартирные дома. Эта работа выгодна конечным потребителям и позитивно скажется на развитии рынка в целом.

Постановление призвано сыграть важную роль в детализации взаимодействия операторов и УК, в том числе предотвратить злоупотребления при размещении кабелей связи и оборудования. Мы позитивно оцениваем ведущуюся работу, — подчеркнули в «Ростелекоме».

«Известия» направили запросы в пресс-службы «Вымпелкома» и МТС. На момент выхода публикации ответы не поступили.

С учетом здравого смысла

Инициатива Миницифры была актуальна 10 лет назад, в период активного развития рынка проводного интернета, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Тогда в одном доме был всего один оператор, были высокие цены и отсутствие конкуренции. Были теневые схемы вхождения в дом. Например, дача взятки управляющей компании или председателю, если дом находился под управлением ЖСК, — вспоминает эксперт.

Впрочем, и сегодня управляющие компании или застройщики нередко отдают всё в руки аффилированных компаний, обращает внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За счет этого стоимость интернета оказывается высокой, а альтернатив у потребителей нет.

Преимущество инициативы для операторов связи заключается в том, что они смогут уже на совершенно законных основаниях претендовать на вход в дома, -— подчеркивает он. А доступ провайдеров в МКД позволит обострить конкуренцию, что приведет к снижению расценок.

Однако подходить к этому вопросу нужно осторожно, предупреждает Кусков.

подъезд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если в доме уже есть 3–4 оператора, то бессмысленно заходить кому-то еще. В старом жилом фонде это будет некрасиво выглядеть. В новых домохозяйствах сети прокладываются в отдельных стояках, но даже там 10 компаний инфраструктура не выдержит. Самое главное, чтобы был все-таки здравый смысл. То есть было достаточное количество компаний для конкуренции, но не сотня, — подчеркивает аналитик.

В теории предложенная Минцифры инициатива должна ускорить и упростить заход операторов в МКД, согласен аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Однако ее реализацию на практике еще предстоит увидеть в будущем.

Есть вероятность того, что вырастет объем бумажных работ, а также могут увеличиться расходы на «заход в дом». Причем как затраты в новых проектах, так и расходы на переделку под новые требования всего сделанного ранее, — предупреждает эксперт.

Комплексное приложение: россияне начали экономить на сотовой связи и интернете
Почему абоненты стали активно переходить на конвергентные тарифы и насколько они дешевле

При этом важно, чтобы технический регламент сохранялся, подчеркивает Муртазин. Нельзя допускать нарушений пожарной безопасности, размещения оборудования в неположенном месте и т.д.

— Управляющая компания как раз-таки должна монтаж и использование оборудования регулировать. Это нормально. То есть если оператор связи не может установить нормальное оборудование, не хочет нести расходы на это, то ему будет отказано, — указывает эксперт.

Рост своих расходов провайдеры и УК попробуют переложить на потребителей, считает Бойко. В частности, операторы постараются повысить цены, если смогут документально показать рост расходов на оказание услуг.

— Получится или нет — это уже больше зависит от позиции ФАС, излишне жестко относящейся к потребностям операторов в повышении тарифов, — объясняет аналитик.

При реализации инициативы управляющие компании могут столкнуться со сложностями, допускает он. В первую очередь им придется научиться отрабатывать новые требования, начиная с быстрого обеспечения доступа специалистов операторов к месту установки оборудования, а также оперативно работать с документами.

— Кроме того, поскольку части из УК в целом не нравится концепция доступа в дом неограниченного числа операторов, может возникнуть ситуация, при которой УК будут активно судиться с операторами по реальным или надуманным предлогам, — не исключает собеседник «Известий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир