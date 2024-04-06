Улучшение координации: провайдеров обяжут согласовывать монтаж сетей связи с УК

Минцифры предлагает ввести новые правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями в многоквартирных домах. УК будет согласовывать проекты и акты монтажа сетей, а также сроки проведения работ. «Известия» узнали, кому выгодна инициатива.

Связь по договоренности

Внедрить новые правила предлагают с 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 2 апреля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из сводного отчета к пакету документов следует, что инициатива затронет более 5 тыс. российских операторов связи и свыше 900 тыс. управляющих компаний. Затраты субъектов регулирования на соблюдение требований за шесть лет составят от 300 млн до 3 млрд рублей.

Согласно новым нормам, произвести монтаж сетей связи оператор может на основании заявки на подключение от собственника жилья в многоквартирном доме или съемщика. Перед подключением провайдер должен провести предпроектные изыскания, ознакомившись с технической документацией на дом, предоставленной управляющей компанией.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На основе результатов предпроектных изысканий оператору необходимо подготовить проект монтажа сетей связи с учетом типовых требований к подобным работам. Он должен включать в себя пояснительную записку, схемы монтажа сетей связи и схемы электроснабжения.

Составленные документы передаются в УК на согласование. Окончательное решение компания должна принять в течение 10 рабочих дней. Оператору могут отказать в установке или обновлении оборудования, если дом признан аварийным или если в здании запланирован капремонт, проведение которого несовместимо с монтажом сетей.

На основании одобренного проекта провайдером готовится уведомление о проведении работ по монтажу сетей. Оно должно включать в себя перечень планируемых работ, сроки их проведения, список лиц, которым требуется допуск в дом, а также данные о подрядчике.

Проект постановления дополняет закон о недискриминационном доступе операторов в дома, одобренный Совфедом 3 апреля. В настоящий момент проводится публичное обсуждение инициативы.

Правилами устанавливаются единые условия взаимоотношений УК и операторов связи, пояснили «Известиям» в Минцифры РФ.

— Ранее они утверждались соглашением сторон в договоре. Теперь все существенные моменты прописаны в проекте постановления, в том числе и сроки согласования проекта монтажа сетей связи, и подписание актов на их монтаж, — объяснили в министерстве. У сторон не возникнут дополнительные расходы, поскольку инициатива не вводит новых требований в этой части, добавили в Минцифры. Не повлияет принятие проекта и на стоимость оказания услуг связи жильцам.

— Кроме того, не стоит забывать о том, что операторы связи будут монтировать сети связи без взимания платы, — подчеркнули в министерстве.

Взгляд рынка

Предложенные Минцифры правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями необходимы, чтобы обеспечить единые условия размещения и своевременного обновления телеком-инфраструктуры в домах , рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Утверждение этих правил правительством РФ приведет к повышению конкуренции на рынке услуг фиксированной связи и положительно повлияет на их стоимость для абонентов, — считает оператор.

В «Ростелекоме», в свою очередь, заявили об активном участии в обсуждении документа. В пресс-службе компании напомнили, что провайдер является последовательным сторонником недискриминационного доступа операторов в многоквартирные дома. Эта работа выгодна конечным потребителям и позитивно скажется на развитии рынка в целом.

— Постановление призвано сыграть важную роль в детализации взаимодействия операторов и УК, в том числе предотвратить злоупотребления при размещении кабелей связи и оборудования . Мы позитивно оцениваем ведущуюся работу, — подчеркнули в «Ростелекоме».

«Известия» направили запросы в пресс-службы «Вымпелкома» и МТС. На момент выхода публикации ответы не поступили.

С учетом здравого смысла

Инициатива Миницифры была актуальна 10 лет назад, в период активного развития рынка проводного интернета, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Тогда в одном доме был всего один оператор, были высокие цены и отсутствие конкуренции. Были теневые схемы вхождения в дом. Например, дача взятки управляющей компании или председателю, если дом находился под управлением ЖСК, — вспоминает эксперт.

Впрочем, и сегодня управляющие компании или застройщики нередко отдают всё в руки аффилированных компаний, обращает внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За счет этого стоимость интернета оказывается высокой, а альтернатив у потребителей нет.

— Преимущество инициативы для операторов связи заключается в том, что они смогут уже на совершенно законных основаниях претендовать на вход в дома , -— подчеркивает он. А доступ провайдеров в МКД позволит обострить конкуренцию, что приведет к снижению расценок.

Однако подходить к этому вопросу нужно осторожно, предупреждает Кусков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если в доме уже есть 3–4 оператора, то бессмысленно заходить кому-то еще. В старом жилом фонде это будет некрасиво выглядеть. В новых домохозяйствах сети прокладываются в отдельных стояках, но даже там 10 компаний инфраструктура не выдержит. Самое главное, чтобы был все-таки здравый смысл. То есть было достаточное количество компаний для конкуренции, но не сотня, — подчеркивает аналитик.

В теории предложенная Минцифры инициатива должна ускорить и упростить заход операторов в МКД, согласен аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Однако ее реализацию на практике еще предстоит увидеть в будущем.

— Есть вероятность того, что вырастет объем бумажных работ, а также могут увеличиться расходы на «заход в дом». Причем как затраты в новых проектах, так и расходы на переделку под новые требования всего сделанного ранее , — предупреждает эксперт.

При этом важно, чтобы технический регламент сохранялся, подчеркивает Муртазин. Нельзя допускать нарушений пожарной безопасности, размещения оборудования в неположенном месте и т.д.

— Управляющая компания как раз-таки должна монтаж и использование оборудования регулировать. Это нормально. То есть если оператор связи не может установить нормальное оборудование, не хочет нести расходы на это, то ему будет отказано, — указывает эксперт.

Рост своих расходов провайдеры и УК попробуют переложить на потребителей, считает Бойко. В частности, операторы постараются повысить цены, если смогут документально показать рост расходов на оказание услуг.

— Получится или нет — это уже больше зависит от позиции ФАС, излишне жестко относящейся к потребностям операторов в повышении тарифов, — объясняет аналитик.

При реализации инициативы управляющие компании могут столкнуться со сложностями, допускает он. В первую очередь им придется научиться отрабатывать новые требования, начиная с быстрого обеспечения доступа специалистов операторов к месту установки оборудования, а также оперативно работать с документами.

— Кроме того, поскольку части из УК в целом не нравится концепция доступа в дом неограниченного числа операторов, может возникнуть ситуация, при которой УК будут активно судиться с операторами по реальным или надуманным предлогам, — не исключает собеседник «Известий».