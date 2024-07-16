В Приморском крае задержали еще шесть участников банды Ясина

В Приморском крае были задержаны еще шесть участников организованного преступного сообщества Александра Ясина. Об этом 15 июля сообщили в Telegram-канале Следственного комитета региона.

«Следователями СКР по Приморскому краю установлены еще шесть участников организованного преступного сообщества по уголовному делу о мошеннических действиях с земельными участками в городе Владивостоке и легализации денежных средств, возбужденному в отношении Александра Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие приняло решение о заключении задержанных под стражу, соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.

Следователи продолжают устанавливать других участников и обращаются к пострадавшим от действий указанных лиц о необходимости сообщить в органы СКР по Приморскому краю о совершенном в отношении них преступлении.

По версии следствия, с 2004 года члены организованной преступной группировки через подконтрольные юридические лица сдавали в аренду торговые площади, которые не были предназначены для этих целей и являлись зонами отдыха. Также незаконно ими были построены два торговых центра, которые принесли почти 2 млрд рублей прибыли. Помимо махинаций с землей и неуплаты налогов, им также вменяют похищения и семь заказных убийств.

Ранее, 12 марта, приморский Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил дело руководителя банды «Трифоновские» Александра Ясина. Он и один из членов банды, Евгений Бычков, в ближайшее время предстанут перед судом. Полная мера наказания будет установлена в суде, однако на данный момент Ясин обвиняется в совершении преступлений по статьям «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Незаконный оборот оружия», «Убийство», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

В 2022 году Александра Ясина, тогда выполняющего обязанности руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), задержали по уголовному делу о бандитизме. С 1 апреля 2022 года Ясин находился под стражей. Ему были предъявлены обвинения в организации ОПГ «Трифоновские» «в целях нападения на людей, действовавшей на территории Приморского края».

30 марта 2022 года сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора Центра детского творчества.

Следствие полагает, что в 2021 году подозреваемая издала ряд приказов «о поощрении сотрудников». После поступления денежных премий на счета работников она давала им указание о возврате ей части суммы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.