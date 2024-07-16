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Скорость электросамокатов в Москве ограничат до 20 км/час

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве с 15 июля до 15 августа в зоне Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД ограничат скорость движения электросамокатов до 20 км/ч. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках эксперимента замедленная скорость для электросамокатов будет введена на всех улицах в зоне ТТК И МКАД, поскольку именно на них приходится 70% ДТП с участием этого вида СИМ, сообщает агентство городских новостей «Москва». Исключением станут уже существующие медленные зоны.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на сегодняшний день в столице насчитывается уже 320 медленных зон для самокатов, пишет «Москва 24». На них транспорт сервисов аренды автоматически замедляется до 5–15 км/ч, уточняет ИА Регнум.

10 июля Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Согласно тексту документа, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью при ДТП оштрафуют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Дополнительные санкции и штрафы, по мнению депутатов, должны будут повысить безопасность на дорогах, отмечает 360.ru.

Как отмечает сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге лимит в 20 км/час действует уже три года. В столице с 2021 года установлена скорость в 25 км/час.

Рублем по СИМ: Госдума одобрила штрафы для электросамокатчиков
Как и за что будут наказывать водителей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов

1 июля депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили ввести штраф в размере от 30 тыс. рублей за оставление места ДТП с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ), если в результате ДТП был причинен вред здоровью гражданина или его имуществу, пишет RT.

19 июня в Госдуме предложили создать в крупных городах электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, он направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

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