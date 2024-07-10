ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов

Государственная дума России в среду, 10 июля, приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Об этом сообщили на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с документом, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью при ДТП оштрафуют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

В нижней палате парламента добавили, что штрафовать также будут за предвидение на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при движении на перекрестках, по тротуарам. Помимо этого, за перевозку пассажиров на самокате будет грозить штраф в размере 2–3 тыс. рублей, а за оставление места ДТП водителям СИМ — 4–5 тыс. рублей.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

16 апреля сообщалось, что законопроект о введении штрафов для пользователей электрических самокатов внесен в Госдуму.

19 июня в Госдуме предложили создать в крупных городах электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, он направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

До этого, 30 мая, стало известно, что в России планируется разработать опытный образец программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ.

Фиксировать камерами планируется электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса и прочие СИМ.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в РФ сервис аренды электросамокатов внедрил запрещающую ездить вдвоем технологию. Компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.