Реклама
Прямой эфир
Общество
В Энергодаре при обстреле ВСУ пострадало здание водозабора
Туризм
В АТА поддержали введение в России туристического налога
Общество
Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе
Экономика
Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin
Общество
Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни
Мир
ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель
Мир
В Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР
Армия
МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии
Мир
Украина отказала во въезде депутату бундестага от Левой партии Пелльману
Общество
В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника
Мир
Польша прекратила пропуск грузовиков через КПП «Кукурыки» на границе с Белоруссией
Политика
В Госдуме заявили, что США никогда не держат своих обещаний
Общество
Глава Мурманской области заявил о принимаемых для безопасности региона мерах
Общество
ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов
Армия
Песков рассказал о работе ВС РФ над обеспечением безопасности Белгорода
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров

ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума России в среду, 10 июля, приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Об этом сообщили на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с документом, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью при ДТП оштрафуют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

В нижней палате парламента добавили, что штрафовать также будут за предвидение на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при движении на перекрестках, по тротуарам. Помимо этого, за перевозку пассажиров на самокате будет грозить штраф в размере 2–3 тыс. рублей, а за оставление места ДТП водителям СИМ — 4–5 тыс. рублей.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

16 апреля сообщалось, что законопроект о введении штрафов для пользователей электрических самокатов внесен в Госдуму.

Пешим ходу: электросамокатчиков впишут в КоАП и начнут штрафовать
Размер санкций для них должен составлять 5–30 тыс. рублей, считают эксперты

19 июня в Госдуме предложили создать в крупных городах электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, он направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

До этого, 30 мая, стало известно, что в России планируется разработать опытный образец программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ.

Фиксировать камерами планируется электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса и прочие СИМ.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в РФ сервис аренды электросамокатов внедрил запрещающую ездить вдвоем технологию. Компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024