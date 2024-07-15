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Трамп-младший сообщил о хорошем самочувствии своего отца после покушения

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Американский бизнесмен Дональд Трамп – младший заявил о хорошем самочувствии своего отца после покушения. Об этом 15 июля сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что когда Дональд Трамп – младший смог связаться со своим отцом, бывший американский президент был в довольно хорошем настроении и даже пошутил по поводу случившегося.

Трамп-младший также указал, что день покушения стал самым мрачным в его жизни. Тогда он отдыхал с детьми и не мог никому дозвониться после новости об инциденте, его отец находился около полутора часов в больнице в изоляции.

Также Дональд Трамп – младший заявил, что его отец проявил решимость и «готов сражаться за эту страну».

«Я сказал ему: «Ты самый большой плохой парень, которого я знаю», — поделился Трамп-младший.

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Ранее, 14 июля, сын Трампа после покушения на отца указал на его борьбу за спасение Америки. Также мужчина прикрепил к публикации фотографию Дональда Трампа, сделанную сразу после атаки. На ней экс-президент, окруженный агентами Секретной службы США, с кровью на лице, поднимает вверх сжатую в кулаке руку, чтобы подбодрить соратников.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены, сообщает 360.ru. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Дональд Трамп заявил, что смог выжить, потому что немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Он заявил, что желал продолжить выступление, однако агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

Крукс находился приблизительно в 100 м от места, где Трамп проводил предвыборный митинг на возвышенной точке. Один из посетителей заметил подозрительного мужчину на крыше и сообщил о нем полицейским. Спустя несколько секунд прозвучали выстрелы.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. После того как он был ликвидирован, в Сети было опубликовано видео, на кадрах которого Крукс в салоне своей машины заявляет о ненависти к республиканцам и Трампу. Правоохранители теперь выясняют, записал видео Крукс или похожий на него человек.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

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