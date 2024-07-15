США поддержат Украину в намерении пригласить РФ на следующий мирный саммит
США поддержат Украину, если она пригласит РФ на следующий мирный саммит. Об этом 15 июля заявил официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Если они (власти Украины. — Ред.) хотят пригласить Россию на этот саммит, то, конечно, мы это поддерживаем», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.
Он также подчеркнул, что решение о приглашении представителей Москвы должны принимать исключительно в Киеве.
Кроме того, Миллер, отвечая на вопрос журналиста о срыве переговоров России и Украины экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном в 2022-м, заявил, что это мнение не соответствует реальным фактам.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, заявил, что российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта. Также он рассказал, что в Киеве подготовку к проведению конференции планируют завершить к ноябрю.
До этого, 11 июля, замглавы МИД РФ Михаил Галузин на фоне сообщений СМИ о планах на второй саммит по Украине исключил участие России в нем. Он добавил, что Москва по-прежнему слышит ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.
Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.
Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.