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США поддержат Украину в намерении пригласить РФ на следующий мирный саммит

Госдеп: США поддержат Украину, если она пригласит РФ на следующий мирный саммит
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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США поддержат Украину, если она пригласит РФ на следующий мирный саммит. Об этом 15 июля заявил официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

«Если они (власти Украины. — Ред.) хотят пригласить Россию на этот саммит, то, конечно, мы это поддерживаем», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

Он также подчеркнул, что решение о приглашении представителей Москвы должны принимать исключительно в Киеве.

Кроме того, Миллер, отвечая на вопрос журналиста о срыве переговоров России и Украины экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном в 2022-м, заявил, что это мнение не соответствует реальным фактам.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, заявил, что российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта. Также он рассказал, что в Киеве подготовку к проведению конференции планируют завершить к ноябрю.

Саммит по Украине в Швейцарии полностью провалился. И вот почему

До этого, 11 июля, замглавы МИД РФ Михаил Галузин на фоне сообщений СМИ о планах на второй саммит по Украине исключил участие России в нем. Он добавил, что Москва по-прежнему слышит ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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