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Захарова указала на период внутриполитического пике в США после покушения на Трампа

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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Соединенные Штаты вошли в период абсолютного внутриполитического пике. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа во время митинга.

«Соединенные Штаты Америки вошли в абсолютное внутриполитическое пике, из которого выхода найти никак не могут», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Комсомольская правда», видео опубликовано во «ВКонтакте».

Как отметила Захарова, государство находится в состоянии «предгражданской войны»: люди готовы нападать друг на друга только из-за «майки с другим кандидатом». По ее словам, всё дошло до физического насилия.

Официальный представитель МИД России напомнила, что после дебатов между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом граждане страны задали вопрос, как в американской демократии к власти пришел человек, в отношении которого задают вопрос о физической кондиции и дееспособности.

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Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.

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