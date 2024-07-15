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Ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже

The Times: ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже
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Фото: Toyota
dzen
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Более 100 ученых раскритиковали выбор автомобилей Toyota Mirai на водородных топливных элементах для перевозки спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает 15 июля британская газета The Times.

В открытом письме ученые во главе с Дэвидом Себоном, профессором машиностроения Кембриджского университета, заявили, что данная модель автомобиля не является экологичной. По их словам, данный транспорт «нанесет ущерб репутации Игр 2024 года».

Компания Toyota, которая должна поставить около 500 данных моделей автомобиля, и парижский оргкомитет утверждают, что машины с водородными двигателями позволят перевозить спортсменов без выброса углекислого газа. Организационный комитет также намеревается сократить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с Олимпиадой 2012 года в Лондоне или — 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Однако ученые утверждают, что автомобили на водородных топливных элементах «требуют в три раза больше возобновляемой электроэнергии, чем эквивалентные аккумуляторные электромобили». В письме также утверждается, что «зеленый» водород составляет лишь малую часть от общего объема. Кроме того, он «производится из ископаемого топлива без улавливания и хранения углекислого газа». Таким образом, мировой рынок водорода в настоящее время производит примерно столько же выбросов, сколько мировая авиационная промышленность.

Ученые также отметили, что автомобили с водородными двигателями отличаются высокой стоимостью и плохой доступностью топлива, а их продажи стремительно падают во всем мире.

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Ранее, 4 июля, сообщалось, что в мэрии и префектуре Парижа провели исследования и заключили, что река Сена пригодна для соревнований по плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года. В Сене были проведены бактериологические исследования. По словам экспертов, расход реки в четыре-шесть раз превышает обычный летний расход. При этом купание в Сене возможно.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.

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