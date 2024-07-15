Мошенники начали выдавать себя за сотрудников энергокомпаний

Мошенники при телефонных атаках на россиян стали применять новую стратегию. Преступники теперь представляются сотрудниками энергетических компаний «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». Аферисты под предлогом проверки электросчетчиков или перерасчета платежей выманивают код из SMS. Жулики получают доступ к «Госуслугам» с помощью предоставленного пароля, после чего берут кредиты в различных финансовых организациях и выводят деньги, сообщает телеканал «Известия». В июне 2024 года следователи возбудили десятки уголовных дел по заявлениям пострадавших от телефонных мошенников. Большинство пострадавших — пенсионеры Москвы и Подмосковья. С июля 2024 года в России заработает закон, по которому банки должны проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать им похищенные средства.

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