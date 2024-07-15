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Тренеры из Рязани не опознали свою воспитанницу в телохранительнице Трампа

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Рязанские тренеры в понедельник, 15 июля, не подтвердили информацию, что телохранительница, которая закрыла бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга от пули, является их воспитанницей.

Тренер Евгений Жирихов, в свою очередь, в разговоре с kp.ru заявил, что видел фотографию девушки-телохранительницы в Сети, но не знает ее.

«Информацию о том, что якобы рязанка уехала в США и работала телохранителем там, я подтвердить не могу. Хотя, наверное, я бы об этом точно знал, если бы это было на самом деле», — поделился он с изданием.

Реальное имя телохранительницы никто не знает. В Рязанском государственном университете пообещали найти информацию, училась ли такая девушка в учебном заведении, а в детском клубе по единоборствам сётокан подчеркнули, что об устройстве на работу в качестве телохранителя не докладывают. Тренер в Скопинском доме творчества Алексей также не опоздал профиль защитницы, который запечатлен на фотографии рядом с Трампом.

«Всех своих лучших учеников, которые достигли КМС (Кандидата в мастера спорта. — Ред.) или занимали призовые места на чемпионатах, я знаю. Мастер спорта по карате — это высокий для Рязанской области статус. Каждый тренер хорошо знает тех учеников, которых он довел до мастера спорта. Девушку на фото я не узнал», — сказал он kp.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди телохранителей бывшего американского лидера оказалась уроженка Рязанской области. Отмечалось, что это спортсменка по каратэ и рукопашному, которая в 2000-м переехала в Соединенные Штаты.

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Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. 15 июля стало известно, что Секретная служба США усилила охрану бывшего американского президента до конца избирательной кампании.

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