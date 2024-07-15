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Эксперт перечислил задачи иностранных военных в рядах ВСУ

Полковник Матвийчук: иностранные наемники обслуживают сложную технику в ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Lubimov
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Иностранные военные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют обслуживание сложной техники, разработку сценариев различных боевых действий, а также ряд других задач. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в понедельник, 15 июля.

«Есть снайперы, есть диверсанты, есть специалисты, профилирующиеся на уничтожении бронированной техники. Есть и те, кто разрабатывает сценарии различных вторжений, например вторжения в Белгородскую область», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, есть и те иностранцы, которые воюют в пехоте. В частности, они были замечены под Харьковом.

«Чаще всего это поляки. Под Харьковом как раз наемники шли в первых рядах — так они обкатывают командиров, свою собственную армию в ходе таких действий. В таких действиях участвуют и французы, англичане, немцы, но их намного меньше», — заключил Матвийчук.

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Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что немецкие наемники, в том числе снайперы, принимают участие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 360.ru.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран. До этого, 3 июня, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «Известиям», что по состоянию на конец марта в рядах ВСУ было уничтожено около 6 тыс. наемников.

В марте украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что в его бригаде были наемники из Германии, США, Польши, Великобритании и Австралии. По его словам, они вступили в ряды ВСУ, чтобы заработать денег и набраться опыта.

Еще в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают украинским войскам в эксплуатации вооружений. В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости бороться с наемничеством на украинской территории. По его словам, в стране осталось менее половины иностранцев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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