Минздрав сообщил о 17 пациентах с ботулизмом в стационарах

Семнадцать человек с ботулизмом остаются в больницах, 11 из них в реанимации, сообщила 15 июля пресс-служба Минздрава России.

«В стационарах остаются 17 человек с ботулизмом, 11 из них — в отделениях реанимации, 7 из которых — на искусственной вентиляции легких», — сообщили журналистам в ведомстве.

Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в понедельник Московский городской суд зарегистрировал материалы апелляционных жалоб на домашний арест фигурантов уголовного дела об отравлениях ботулизмом руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елены Машковой и главы производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), Шин также проходит фигурантом по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Кроме Машковой и Шина по делу об отравлении 19 июня были задержаны повар «Савон-К» Карим Норматов и гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин. На следующий день суд избрал Норматову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 августа, остальные фигуранты были отправлены под домашний арест.

При этом 11 июля стало известно, что в июне ботулизмом заразились более 400 человек.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в Москве.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.