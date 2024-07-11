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Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
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Сюжет:

Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ

Роспотребнадзор сообщил, что 417 человек заразились ботулизмом в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Более 400 человек заразились ботулизмом на фоне массового отравления в июне. Об этом 11 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта вспышка заставила страдать 417 человек, из них двое скончались, к сожалению», — уточнила чиновник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Салат с фасолью, которым отравились пострадавшие, был доставлен 2882 потребителям, сообщила она. При этом Попова рассказала, что фасоль для блюда закупалась за рубежом, и причиной вспышки заболевания стало нарушение всевозможных правил и технологий.

По словам руководителя Роспотребнадзора, случаи заражения были зафиксированы в 11 регионах страны. Она добавила, что такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов.

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Ранее, 8 июля, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам о том, что по последним данным на стационарном лечении в больницах России остается 41 пациент с признаками ботулизма, девять пациентов — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.

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