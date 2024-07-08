В больницах остается более 40 пациентов с ботулизмом

На стационарном лечении в больницах России остается 41 пациент с признаками ботулизма, девять пациентов — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находится 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких», — сказал он.

Ранее, 5 июля, источник рассказал «Известиям», что в Дзержинске Нижегородской области зафиксирован второй в России случай смерти от ботулизма после массового отравления. Мужчина был госпитализирован 17 июня в крайне тяжелом состоянии.

Первый случай гибели на фоне отравления произошел в Костроме. Там погиб 21-летний мужчина, который заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Все пострадавшие ели салат «Лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта».

Затем, 28 июня, суд в Москве приостановил работу ООО «Локалкитчен» на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.