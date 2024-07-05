Зафиксирован второй случай смерти от ботулизма после массового отравления

В Дзержинске Нижегородской области зафиксирован второй в России случай смерти от ботулизма после массового отравления. Об этом 5 июля заявил источник «Известий».

Информацию подтвердили и в минздраве региона. Как сообщается, мужчина был госпитализирован 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Он скончался 28 июня.

«Медики принимали все необходимые оперативные меры, в том числе проводили консультации с федеральными коллегами из НМИЦ. Приносим соболезнования родным и близким», — добавили в пресс-службе ведомства.

Первый случай гибели на фоне отравления произошел в Костроме. Там погиб 21-летний мужчина, который заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения Костромской области 24 июня.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Все пострадавшие ели салат «Лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». Роспотребнадзор установил, что предприятие, на котором изготавливали этот полуфабрикат для салатов, находится в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работает в антисанитарных условиях. Кроме того, компания не предоставила документы о качестве и безопасности продукции, а также содержала цеха и оборудование в грязном состоянии.

Затем, 28 июня, суд в Москве приостановил работу ООО «Локалкитчен» на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.