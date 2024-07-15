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За минувшие выходные в России произошло 689 ДТП

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/«Мобильный репортер»
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За прошедшие выходные, 13 и 14 июля, на российских дорогах произошло 689 дорожно-транспортных происшествий, в которых 104 человека погибли и 835 получили травмы. О этом 15 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 102 автоаварии, в результате которых три ребенка погибли, 106 детей получили ранения. Двое погибших были пассажирами транспортных средств, один — водителем.

В Кемеровской области пятнадцатилетний водитель легковой автомашины, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, на высокой скорости съехал с дороги и опрокинулся. В результате автоаварии погибли сам подросток (не был пристегнут ремнем безопасности) и его 17-летняя пассажирка. По предварительной причине ДТП произошло из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

Похожее ДТП произошло и в Крыму: женщина-водитель не справилась управлением, съехала с дороги и перевернулась В ДТП погибла девятилетняя девочка, которая ехала на среднем ряду сидений минивэна. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка (2009 года рождения) получила ранения и оказалась в больнице. Вместе с ней были госпитализированы с различными травмами еще двое пассажиров. Виновница происшествия и еще один ее пассажир после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Причиной ДТП также стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В Алтайском крае водитель кроссовера в разрешенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате автоаварии погиб шестилетний мальчик-пассажир второго транспортного средства (находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности). Второй пассажир этой же машины госпитализирован. По предварительной причине водитель кроссовера во время движения отвлекся от управления автомобилем.

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Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и водительской дисциплины. Управляя транспортным средством, водитель должен постоянно контролировать дорожную ситуацию и поведение транспортного средства и не отвлекаться на посторенние вещи, подчеркивают в ведомстве.

«Осторожность и внимательность особенно необходимы водителю, если в салоне автомашины рядом с ним находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. Не допускайте со своей стороны даже предпосылок к возможной трагедии. Кроме того, обращаем внимание родителей на необходимость контроля за досугом подростков во время летних каникул, а также за доступностью для них транспортных средств. Не оставляйте детям, не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории, ключей от и авто- и мототранспорта, исключив тем самым возможность опасной поездки», — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 11 июля, в Подмосковье на трассе «Крым» произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей: грузовик врезался в машины, стоящие в дорожной пробке. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, в автоаварии никто не пострадал.

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