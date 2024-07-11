В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулось 15 автомобилей

В городском округе Серпухов в Московской области на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

«По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 в Люберцах Московской области, еще двое пострадали. По информации полиции, автомобиль «Газель» остановился на трассе из-за поломки. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции. В этот момент в остановившуюся машину врезался грузовик МАЗ. От удара «Газель» столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем. Несмотря на удар, грузовик продолжил движение и по инерции врезался в легковую иномарку.