На Украине сообщили о поджоге полицейским двух трансформаторов
Сотрудник украинской полиции поджег два трансформатора в Черкасской области. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Один трансформатор был подожжен в поселке Кочержынци, второй — в поселке Максимовка. Оба находятся около Умани. Известно, что трансформаторы снабжали население этих поселков электричеством.
Полицейского задержали спустя несколько часов после поджогов, его мотивы выясняются.
Подозреваемого передали для допроса в Службу безопасности Украины (СБУ), ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили об очередном поджоге автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Автомобиль сгорел в Одессе на проспекте Небесной Сотни. В прошлый раз подобный случай произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области. Машина сгорела во дворе многоквартирного дома.
На Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. До этого инциденты были зафиксированы 10 июля во Львове, Одессе и Ровном. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.