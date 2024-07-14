СМИ узнали об изображении оружия на футболке предполагаемого напавшего на Трампа

Предполагаемый стрелок, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, был одет в футболку с рекламой YouTube-канала, посвященного оружию. Об этом 14 июля сообщил телеканал NBC News.

Журналисты ознакомились с фото, на которых, предварительно, изображен мужчина, выстреливший в Трампа с крыши.

«Внешний вид и надписи на футболке соответствуют внешнему виду футболки, которая до сих пор продается на сайте YouTube-канала, <...> посвященного огнестрельному оружию», — говорится в материале.

Первыми на это указали сами владельцы YouTube-канала. Они опубликовали фото предполагаемого стрелка в брендированной футболке и выразили удивление. Более комментировать ситуацию администраторы канала отказались.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В ФБР заявили, что установили личность, причастную к преступлению. Это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Выстрелы произошли на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил ранение в ухо.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.