Народного артиста РФ Мартынова госпитализировали в Москве
В Москве народного артиста РФ Андрея Мартынова госпитализировали, он находится в реанимации. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».
Уточняется, что 78-летнему актеру стало плохо утром, он пожаловался на проблемы с дыханием и боли в сердце.
По данным собеседника, у Мартынова предварительно диагностирован осложненный отеком легких гипертонический криз.
Андрей Мартынов родился в Иваново в семье учителей. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас — ГИТИС). Служил в театрах, но широкую популярность приобрел после роли старшины Федота Васкова в экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Кроме того, артист принимал участие в дубляже множества иностранных фильмов, среди которых «Крестный отец», «Список Шиндлера», «Сонная лощина», «Двенадцать друзей Оушена» и другие.