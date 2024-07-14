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В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО
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В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО

Business Insider: НАТО не сможет противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Западные вооруженные силы не смогут противостоять России в небе в случае вооруженного столкновения из-за мощной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 июля пишет издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

«Россия может бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. <...> В такой борьбе США и их союзникам, даже имея парк истребителей-невидимок пятого поколения, скорее всего, будет сложно установить тот же уровень господства в воздухе, который они в целом имели со времен окончания Второй мировой войны», — говорится в материале.

Отмечается, что страны НАТО после окончания холодной войны демонстрировали преимущество в воздухе во время конфликтов на Ближнем Востоке, например в Ираке. Однако Россия, подчеркивают журналисты, была бы другим противником — РФ имеет большую территорию и мощную промышленность, чтобы разместить массивную и сложную систему ПВО, которую западным военным будет практически невозможно уничтожить.

По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Оллвина, в вероятных боях американские военные смогут побеждать только при определенных условиях — времени, месте и количестве боеприпасов у российских военнослужащих.

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Ранее, 11 июля, журнал National Interest в своей статье написал о том, что истребители F-16, которые сейчас Запад передает Украине, не выживут в подконтрольном РФ пространстве. По мнению экспертов, всё, что могут эти самолеты, — выиграть для украинского лидера Владимира Зеленского немного времени.

До этого, 6 июля, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что прошли успешные испытания системы охраны FPV-ПВО. Он уточнил, что это не только дроны с «пушкой», но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны.

В тульском Центральном конструкторском бюро аппаратостроения 26 июня рассказали «Известиям», что в Подмосковье начала работать система контроля воздушного пространства, которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах. В частности, она может обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги, указали разработчики.

При этом на Западе также заинтересованы в усилении ПВО, идею создания общеевропейской ПВО впервые представил канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года. Суммарно на текущий момент к этой программе присоединилась 21 страна. Так, 9 июля, Шольц призвал страны НАТО активнее сотрудничать в создании общеевропейской ПВО «Небесный щит».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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