В России успешно испытали систему ПВО с применением FPV-дронов

Успешные испытания системы охраны инфраструктурных объектов, использующей FPV-дроны, прошли в России на одном из действующих гражданских аэродромов. Об этом 6 июля сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с «пушкой», но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как уточнил Кузякин, специалисты центра убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем воздушной гавани. Тестовая работа FPV-пилотов проходила под управлением диспетчеров аэродрома и под прямым контролем руководителя полетами.

По словам главы ЦБКР, сотрудников аэродрома уже обучили управлению FPV-системой. Она дает возможность осуществлять оперативный мониторинг объекта и физически уничтожать дроны-«нарушители» на земле и в воздухе. Кроме того, в обычном режиме FPV-расчет охраны ежедневно выполняет орнитологические облеты для разгона птиц с аэродрома и прилегающих территорий.

Испытания позволили накопить базу знаний по организации работы FPV-ПВО охраны на действующем аэродроме, отметил Кузякин. При этом специалисты ЦКБР убедились в возможности этой системы оперативно реагировать на нарушение периметра и взаимодействовать с диспетчерами.

Итоги испытаний Кузякин назвал подтверждением того, что FPV-охрана и ПВО — это новая реальность, которая, по его мнению, должна быть реализована повсеместно.

До этого глава ЦКБР сообщал, что специалисты организации адаптировали FPV-дроны «Джокер-10» собственной разработки под выполнение задач ПВО и охраны, напомнила «Газета.Ru».

Ранее, 26 июня, в тульском «Центральном конструкторском бюро аппаратостроения» рассказали «Известиям», что в Подмосковье начала работать система контроля воздушного пространства, которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах. В частности, она может обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги, указали разработчики.