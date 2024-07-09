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Шольц призвал страны НАТО активнее сотрудничать в создании общеевропейской ПВО

Шольц: страны НАТО в Европе должны усилить сотрудничество над общей системой ПВО
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Фото: TASS/AP/Michael Kappeler
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Странам Североатлантического альянса в Европе нужно усиливать сотрудничество в сферах закупки вооружений и создания общеевропейской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил во вторник, 9 июля, канцлер Германии Олаф Шольц.

«Страны НАТО в Европе должны теснее сотрудничать в вопросах покупки вооружения и боеприпасов, а также в создании общеевропейской ПВО. Поэтому я очень рад, что так много стран поддержали предложенную Германией инициативу Sky Shield», — сказал он журналистам перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтоне.

По словам Шольца, это усилит безопасность европейских стран, поскольку «это совместный проект в рамках НАТО».

Также в ходе пресс-подхода канцлер ФРГ напомнил, что теперь страна в долгосрочной перспективе тратит 2% ВВП на оборону. При этом бюджет бундесвера в 2028 году составит около €80 млрд, тогда как особый бюджет на оборону в €100 млрд Германия исчерпает в 2027-м.

Подобные расходы Шольц назвал «четким сигналом» о безопасности и необходимых оборонных мощностях ФРГ. По его мнению, сейчас у бундесвера гораздо больше средств, чем было в течение долгих лет.

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Ранее, 28 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал логичной идею создания общей системы противовоздушной обороны Евросоюза. По его мнению, это необходимо для защиты всех воздушных пространств стран объединения.

До этого, 27 апреля, глава польской оппозиционной парламентской партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак поднял вопрос о стоимости присоединения Варшавы к «Небесному щиту». Он направил обращение об этом министру обороны страны, в котором также поинтересовался, были ли проведены консультации с компетентными специалистами.

Идею создания общеевропейской ПВО впервые представил Шольц в августе 2022 года. В октябре того же года 14 стран НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны — инициативе European Sky Shield. 11 октября 2023 года министры обороны 10 стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по ее дальнейшему развитию. Суммарно на текущий момент к этой программе присоединилась 21 страна.

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