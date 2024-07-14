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Жители Хан-Юниса рассказали о заваленных телами улицах после удара ЦАХАЛ

Жители Хан-Юниса: после удара ЦАХАЛ улицы были завалены телами людей
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hashem Zimmo
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Жители Хан-Юниса в секторе Газа 14 июля рассказали корреспонденту «Известий» о том, что после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который накануне унес жизни более 90 человек, улицы были завалены телами погибших.

Так, по словам одного из местных жителей, удар был нанесен истребителем. После падения бомбы палатки, в которых размещались беженцы, «попросту исчезли». Житель также рассказал, что улицы после удара были завалены телами людей, и назвал слова израильских военных про безопасный район ложью.

«Это было безопасное место. Откуда там взялось ХАМАС? Это единственная возможность [жить], доступная невинным гражданам, которые лишились своих домов», — задалась вопросом другая очевидица удара.

Она обвинила Израиль в убийстве детей и простых людей и назвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху неудачником. Другая жительница Газы рассказала, что крики и стоны пострадавших слышны прямо на входе в больницу, люди ждут помощи в коридорах. Раненых оперируют в экстренном режиме, но хирургов всё равно не хватает. По ее словам, ситуация из-за нехватки медперсонала, топлива и медикаментов в больнице критическая.

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ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев в Хан-Юнисе накануне. По последним данным минздрава Газы, которые приводит телеканал Al Jazeera, в результате удара погибли более 90 человек, 300 пострадали. В израильской армии, в свою очередь, сообщили, что удар был нанесен «по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько боевиков».

По данным телеканала Al Arabiya, в результате удара погиб один из командиров военного крыла ХАМАС «Изз эд-Дин аль-Кассам» Рафиа Салама, а один из лидеров ХАМАС Мухаммад аль-Дейф был ранен. Также во время помощи раненым погиб полковник Мухаммад Усама Хамад, заместитель директора пожарно-спасательного департамента.

6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, около 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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