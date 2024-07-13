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ЦАХАЛ сообщила о нанесенном ударе по боевикам ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mohammed Nasser
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ЦАХАЛ атаковала двух лидеров радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии 13 июля.

«Южное командование ЦАХАЛ и силы ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько боевиков», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что удар был нанесен по открытой площадке, окруженной деревьями и несколькими зданиями.

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Ранее в этот день минздрав Газы заявил, что число погибших после удара израильских военных по провинции Хан-Юнис на юге анклава превысило 70 человек. Еще 289 перемещенных лиц поучили ранения.

До этого, 3 июля, сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. Затем, 10 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для палестинских радикалов.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

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