Реклама
Прямой эфир
Мир
Замглавы Госдепа США Зея заявила о намерении укрепить сотрудничество с Арменией
Мир
В США уличили Зеленского в подрыве «великой битвы» Запада за демократию на Украине
Мир
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Армия
Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море
Мир
Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году
Общество
Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Мир
В результате стрельбы на митинге Трампа погиб зритель и были ранены еще двое
Мир
На Украине сообщили о привлечении боевиков «Азова» к обновлению школьной программы
Общество
Следователи назвали возможную причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге
Мир
AP заявило об обнаруженной винтовке типа AR на месте стрельбы на митинге Трампа
Мир
СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем
Мир
Первый губернатор-демократ предложил Байдену покинуть президентскую гонку
Армия
Рядовой Задворных незаметно подобрался и разгромил огневую точку ВСУ
Мир
Сирийская армия заявила о гибели военного при ударах Израиля по Дамаску
Мир
В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Общество
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
Сюжет:

В США вспомнили слова журналиста Карлсона о возможном покушении на Трампа

0
Фото: AP Photo/Richard Drew
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский журналист Такер Карлсон предупреждал о возможном покушении на экс-президента США Дональда Трампа за полтора месяца до стрельбы во время предвыборного митинга республиканца в Пенсильвании. Об этом напомнил миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 13 июля.

«Такер был прав», — написал Сакс.

Карлсон сообщал о риске убийства Трампа 30 мая, когда комментировал вынесение кандидату в президенты США обвинительного вердикта по делу о фальсификации документов.

«Это не остановит Трампа. Он победит на выборах, если его не убьют первым. Но это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире», — написал тогда журналист в соцсети X.

Сушить и резать: что планирует Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом
Республиканцы обещают «100 дней агрессивной повестки»

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024