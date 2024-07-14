В США вспомнили слова журналиста Карлсона о возможном покушении на Трампа
Американский журналист Такер Карлсон предупреждал о возможном покушении на экс-президента США Дональда Трампа за полтора месяца до стрельбы во время предвыборного митинга республиканца в Пенсильвании. Об этом напомнил миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 13 июля.
«Такер был прав», — написал Сакс.
Карлсон сообщал о риске убийства Трампа 30 мая, когда комментировал вынесение кандидату в президенты США обвинительного вердикта по делу о фальсификации документов.
«Это не остановит Трампа. Он победит на выборах, если его не убьют первым. Но это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире», — написал тогда журналист в соцсети X.
Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.
Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.
Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.