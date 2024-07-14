Сирийская армия заявила о гибели военного при ударах Израиля по Дамаску
Один сирийский военный погиб и еще трое получили ранения в результате израильских ударов по Дамаску. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сирийской армии.
«Сирийская армия заявила, что один военный погиб, еще трое пострадали при израильских ударах по военным объектам и жилым зданиям в Дамаске», — говорится в материале агентства.
Отмечается, что атаки были нанесены с Голанских высот.
10 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по позициям сирийских военных в районе Голанских высот в связи с нарушением договора о разъединении. Отмечалось, что танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными.
Ранее, 30 июня, израильская армия сообщила, что 18 военнослужащих ЦАХАЛ пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Голанских высотах.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.